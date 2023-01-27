Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,931.29
ETH/USDT
1,590.90
BTC/USDT
23,118.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da Türk büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da provokasyonlarına devam ederek Türk büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Muhammet İkbal Arslan   | 27.01.2023
Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da Türk büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Kopenhag

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Danimarka polisinin izniyle Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirdi.

Paludan, çok sayıda polisin Büyükelçiliğin karşısında çember içine aldığı noktada, koruma altında provokasyondan önce gazetecilere demeç vermek için çabaladı.

Bölgede toplanan Türkleri ve basın mensuplarını bulundukları yerden ayrılmamaları için sert bir dille uyaran polisin Paludan'a ise nazik davranması dikkati çekti.

Provokasyon sırasında Türk büyükelçiliğinin önünde de güvenlik önlemleri çerçevesinde çok sayıda polis memuru konuşlandı.

Büyükelçilik çevresinde toplanarak hoparlörlerden mehteran marşları ve ezan dinleten bazı Türk vatandaşları, Paludan'ın gelmesinden hemen önce polis tarafından kordon altına alınan bölgeden uzaklaştırıldı.

Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yaktıktan sonra elçilik önünde toplanan Türkleri tahrik etmeye çalıştı.

Aşırı sağcı Paludan, 45 dakika süren provokasyonunun ardından bölgeden yine polis koruması altında ayrıldı.

Cami cemaatini tahrik etti

Paludan, Türk büyükelçiliğinden önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Dortheavej semtinde, cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneğine ait caminin karşısına gelmiş, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalışmış, cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korumuştu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etmişti.

Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde, Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

Türkiye, saldırıya izin verilmesini lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı çağırmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka’daki provokasyon için "(İsveç'te) Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

Provokasyonun ardından Bakanlık tarafından yapılan ikinci açıklamada da Kopenhag şehrinde nefret suçunun "aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesi" en güçlü şekilde lanetlenmişti.

Açıklamada, söz konusu eylemlere müsamaha gösterilmesinin barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit ettiği ve her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırttığı vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek
İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı

Benzer haberler

Rusya: Danimarka'daki büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı

Rusya: Danimarka'daki büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı

Bakan Çavuşoğlu: Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da Türk büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

Mescid-i Aksa İmamı'ndan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı "somut adım" çağrısı

Mescid-i Aksa İmamı'ndan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı "somut adım" çağrısı
İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılması konusunda yine ifade özgürlüğüne sığındı

İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılması konusunda yine ifade özgürlüğüne sığındı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet