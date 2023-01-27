Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da Türk büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da provokasyonlarına devam ederek Türk büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı.
Kopenhag
İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Danimarka polisinin izniyle Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirdi.
- Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı
- Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi
- Rusya: Danimarka'daki büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı
Paludan, çok sayıda polisin Büyükelçiliğin karşısında çember içine aldığı noktada, koruma altında provokasyondan önce gazetecilere demeç vermek için çabaladı.
Bölgede toplanan Türkleri ve basın mensuplarını bulundukları yerden ayrılmamaları için sert bir dille uyaran polisin Paludan'a ise nazik davranması dikkati çekti.
Provokasyon sırasında Türk büyükelçiliğinin önünde de güvenlik önlemleri çerçevesinde çok sayıda polis memuru konuşlandı.
Büyükelçilik çevresinde toplanarak hoparlörlerden mehteran marşları ve ezan dinleten bazı Türk vatandaşları, Paludan'ın gelmesinden hemen önce polis tarafından kordon altına alınan bölgeden uzaklaştırıldı.
Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yaktıktan sonra elçilik önünde toplanan Türkleri tahrik etmeye çalıştı.
Aşırı sağcı Paludan, 45 dakika süren provokasyonunun ardından bölgeden yine polis koruması altında ayrıldı.
Cami cemaatini tahrik etti
Paludan, Türk büyükelçiliğinden önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Dortheavej semtinde, cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneğine ait caminin karşısına gelmiş, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalışmış, cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korumuştu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etmişti.
Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı
İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
• Paludan provokasyonlarına devam ediyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 27, 2023
• Bu kez Kopenhag'da polis koruması eşliğinde Kur'an'ı Kerim yaktı
• Camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi
Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı https://t.co/84ZJGrnGjI pic.twitter.com/HnivMDYbhF
İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.
Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde, Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.
Türkiye ve birçok ülkede, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.
Türkiye, saldırıya izin verilmesini lanetledi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı çağırmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka’daki provokasyon için "(İsveç'te) Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır." ifadesi kullanılmıştı.
Provokasyonun ardından Bakanlık tarafından yapılan ikinci açıklamada da Kopenhag şehrinde nefret suçunun "aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesi" en güçlü şekilde lanetlenmişti.
Açıklamada, söz konusu eylemlere müsamaha gösterilmesinin barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit ettiği ve her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırttığı vurgulanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.