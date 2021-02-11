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Dünya

Arnavutluk'taki Yunus Emre Enstitüsünde bir yıl aradan sonra yüz yüze dersler başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze dersler yeniden başladı.

Lejla Biogradlija   | 11.02.2021
Arnavutluk'taki Yunus Emre Enstitüsünde bir yıl aradan sonra yüz yüze dersler başladı

TİRAN

Tiran YEE'den yapılan açıklamada, kültür merkezinde gerçekleştirilen Türkçe kurslarına Mart 2020'de ara verildiği, neredeyse 1 yıldır çevrimiçi ortamda yapılan derslerin bir kısmının bu hafta itibarıyla sınıf ortamına taşındığı aktarıldı.

Arnavutluk'taki okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararı alınması üzerine YEE'nin de bu yönde bir çalışma başlattığı belirtilerek "Devletin, sınıflarda 10 kişiyi geçmemek şartıyla yüz yüze eğitime izin vermesi sonrası YEE de bahar dönemi Türkçe kurslarının bir kısmını sınıflara taşıdı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek yapılan derslere ilginin yoğun olduğuna işaret edilerek "Türkçe okutmanlarımız, kurum dışında devlet ve özel okullarda seçmeli Türkçe dersleri vermeye devam ediyor. Kurum dışında, 309 öğrenci seçmeli Türkçe derslerine yüz yüze katılıyor. Kültür merkezinde ise 93 kursiyer çevrimiçi Türkçe kurslarından yararlanırken, 48 kursiyer yüz yüze Türkçe derslerine devam ediyor." bilgisi verildi.

YEE'nin, çevrimiçi dersler sayesinde Arnavutluk'un her köşesine ulaştığı belirtilen açıklamada, çevrimiçi ücretsiz Türkçe kursları aracılığıyla birçok kişinin bu dille tanışma imkanı bulduğu kaydedildi.


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