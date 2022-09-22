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Dünya

Arnavutluk’ta FETÖ iltisaklı ana okulu ve kolej kapatıldı

Arnavutluk makamları, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı “Turgut Ozal Education” şirketine bağlı Tiran’daki “Zübeyde Hanım” özel ana okulu ile Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin çalışmalarını durdurdu.

Fatjon Cuka   | 22.09.2022
Arnavutluk’ta FETÖ iltisaklı ana okulu ve kolej kapatıldı

Tiran

Ana okulu, Resmi Gazete'de 20 Eylül'de yayımlanan Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi’nin 15 Eylül tarihli talimatıyla kapatıldı.

AA muhabirinin ulaştığı bakanlık belgesinde, Üniversite Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü “Zübeyde Hanım” özel ana okulunun faaliyet yürütme lisansının iptalini talep etti.

Söz konusu okulun lisans şartlarını yerine getirmemesinden dolayı yasaların ciddi şekilde ihlal edildiği ve bu yüzden lisansın geri alındığı kaydedildi.

Söz konusu FETÖ iltisaklı ana okulunun faaliyetlerini, ilgili bakanlık ve lisanslama kurumundan onay almadığı bir binada gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakanlık talimatına göre, ana okulunun ebeveynlerin yaptığı ödemeleri iade etmesi ve başka bir okula transfer için her çocuğa gerekli belgeleri sağlaması gerekiyor.

Kolej kapatıldı

Arnavutluk Bakanlar Kurulu da ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararını aldı.

Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında alınan Tiran’daki kolejin kapatılması kararı, Arnavutluk hükümetinin internet sitesinde de yayımlandı.

Kararın, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi’nin önerisi üzerine alındığı aktarıldı.

Buna göre, kapatılan okulun; başka bir okula transfer için her çocuğa gerekli belgeleri sağlaması, tüm transfer ücretlerini karşılaması, yapılan ödemeleri iade etmesi, öğrencilere yönelik diğer yerine getirilmemiş yükümlülükleri yapması ve sahip olduğu tüm belgeleri Arnavutluk Devlet Arşivi'ne teslim etmesi gerekiyor.

Lise düzeyinde eğitim vermek üzere Ağustos 1996'da lisans alan Mehmet Akif Ersoy Koleji, ülkede FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı bir kurum olarak faaliyet gösteriyordu.

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