Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, Fidan ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın, ülkede temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
Tiran
Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Begay ile Fidan görüşmesinde, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Begay, Arnavutluk ile Türkiye’yi stratejik partner ve çok iyi geleneksel dostluğa sahip iki ülke olarak değerlendirerek, "Her alandaki Arnavut-Türk işbirliği, verimli bir işbirliğidir." ifadesini kullandı.
Kasım 2019’da Arnavutluk’ta meydana gelen depremin ardından Türkiye’nin yaptığı yardımlar ile ülkesindeki diğer yatırımlar için Bakan Fidan’a teşekkür eden Begay, "Türkiye, Arnavutluk’un en büyük ticari ortaklarından biridir. Türk yatırımları, ülkemizde 15 binden fazla Arnavutun istihdamını sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Begay, Türkiye’nin, Batı Balkanlar’ın doğal ve tarihi ortağı olarak bölgenin barışı ve güvenliği için oynadığı rol ve verdiği katkıyı takdir ettiğini vurgulayarak, Kosova’nın bölgesel ve küresel kurumlara entegrasyonu ve ülkesinin tanınması için gösterdiği güçlü lobi faaliyetlerinde Türkiye’nin gösterdiği katkıyı takdir ettiğini kaydetti.
Temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ve Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile de görüşen Fidan, başkent Tiran'da inşaatı süren Namazgah Camisi'ni ziyaret etti, Arnavutluk’taki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.