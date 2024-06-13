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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında konuşuyor
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Dünya

Arjantin'de Milei hükümeti karşıtı şiddetli protestolarda 40 kişi yaralandı

Arjantin'de, Javier Milei hükümetinin çıkartmak istediği kapsamlı "Ekonomik Reform Paketi" binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Sinan Doğan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Arjantin'de Milei hükümeti karşıtı şiddetli protestolarda 40 kişi yaralandı Fotoğraf: Luciano Adan Gonzalez Torres/AA

Bogota

Başkent Buenos Aires'teki Kongre önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin Ekonomik Reform Paketi'ne sert tepki gösterdi ve polisle çatıştı.

Güvenlik güçleri, kendilerine molotof kokteyli ve taşlı saldırıda bulunan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi.

Çıkan olaylarda 40 kişi yaralandı, 30 eylemci gözaltına alındı. Göstericilerin kongreye yürümesi üzerine takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Polisin gazlı müdahelesinden etkilenen muhalefetten 5 milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Protestoya sosyal örgütler, sol partiler, emekliler, öğretmenler ve çeşitli sendikalar destek verdi.

Muhalefet tepki gösterdi

Muhalefet milletvekili Mariano Recalde, çalışanların bu yasadan ciddi zarar göreceğini savunarak, "Çalışanların hakları yüzyıl geriye gidecek." diye konuştu.

İktidar partisinin milletvekili Bartolome Abdala ise yasanın önemine vurgu yaparak, Arjantinlilerin selameti için reform paketinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Buenos Aires'te düzenlenen bir finans oturumunda konuşan Devlet Başkanı Milei, "6 aydır bu yasalar tartışılıyordu, eğer hızlıca kabul edilseydi uyum süreci daha az sancılı olurdu fakat siyaset bunu umursamıyor." ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Luis Caputo ise açıklamasında, reform paketinin Senato'da onaylanması durumunda ülkedeki ekonomik koşulların daha hızlı düzeleceğini bildirdi.

Ekonomik Reform Paketi

Yerel basında "Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası" olarak da bilinen ekonomik reform paketi, Arjantin'de radikal bir değişim olarak kabul ediliyor.

Milei hükümeti, bu yasayla serbest piyasa ekonomisini daha dominant hale getirmeyi ve devletin müdahelesini azaltmayı hedefliyor.

Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen hükümet, özelleştirmeleri de devreye almak istiyor.

Devlet Başkanı Milei'nin en büyük seçim vaatlerinden birisi olarak gösterilen ekonomik reform paketi, nisan ayında Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Senato'da halen görüşülmekte olan yasa, muhalefet milletvekilleri tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.

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