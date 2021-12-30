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Dünya, Koronavirüs

Arjantin'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 50 binden fazla yeni vakanın görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana art arda ikinci kez günlük en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi.

Muhammed Emin Canik   | 30.12.2021
Arjantin'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 50 bin 506 yeni vaka görüldü ve Kovid-19 nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 117 bin 146'ya, toplam vaka sayısı 5 milyon 606 bin 745'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 5 milyon 294 bin 529 olarak açıklandı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de yapılan toplam aşı miktarı 76,1 milyonu aşarken, bunlardan 38,1 milyon kişiye ilk doz, 32,7 milyon kişiye 2 doz ve 5 milyondan fazla kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Dün 41 binden fazla vakanın kaydedildiği Arjantin'de, Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, son bir haftada artan vakalara ilişkin ülkenin salgında 3. dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla ölüme ve hastanede tedaviye yol açmadığını söylemişti.

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