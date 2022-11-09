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Dünya

Araştırma: Almanya'nın doğu eyaletlerinde yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere destek arttı

Almanya'nın doğu eyaletlerinde yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere desteğin arttığı bildirildi.

Erbil Başay   | 09.11.2022
Araştırma: Almanya'nın doğu eyaletlerinde yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere destek arttı

Berlin

Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan "2022 Otoriterlik Araştırması"nda, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde yabancı ve Müslüman düşmanlığı içeren söylemelere onay verenlerin oranının arttığı ortaya konuldu.

Araştırmaya göre, Almanya genelinde "yabancı düşmanı" söylemleri kesin bir şekilde onaylayanların oranı 2020'ye göre 0,5 puan artarak yüzde 17'ye çıktı.

Ülkenin doğu eyaletlerinde 2020'de 27,8 olarak kaydedilen bu oran, 2022'de yüzde 33,1'e yükseldi.

Almanya'nın batı eyaletlerinde ise yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı 2020'ye göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,6 olarak kaydedildi.

Yabancı düşmanlığı içeren düşünceye sahip olanların oranı, erkeklerde yüzde 19,7 ile kadınlardan (yüzde 14,3) daha yüksek kayda geçti.

Müslüman düşmanlığı içeren söylemlere destek arttı

Araştırmada, yabancı düşmanlığı gibi "Müslüman düşmanlığı" söylemlere desteğin de, özellikle Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde arttığı görüldü.

"Müslümanların Almanya'ya göç etmesi yasaklanmalı" söylemine doğu eyaletlerde yaşayan katılımcıların yüzde 46,6'sının, batı eyaletlerindekilerin de yüzde 23,6'sının destek verdiği ifade edildi. Bu oranların 2020'de, doğu eyaletlerinde 40,2, batı eyaletlerinde ise 24,2 olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Almanya'nın doğu ve batı eyaletlerinde, "Çok sayıda Müslüman yaşamasından dolayı bazen ülkemde kendimi yabancı gibi hissediyorum" söylemini onaylayanların oranının, 2020'ye göre düşse de yüksek seviyede seyrettiği belirtildi.

Söz konusu söyleme 2022'de doğu eyaletlerde yaşayan katılımcıların yüzde 42,7'sinin, batı eyaletlerde ise yüzde 36,6'sının destek verdiği kaydedildi.

Araştırmada, Müslümanların daha az yaşadığı doğu eyaletlerde, yabancı ve Müslüman düşmanı tutumların daha yüksek olduğuna işaret edilirken buna karşın yabancı ve Müslümanlarla iletişim kurulan bölgelerde yabancı ve Müslüman karşıtı tutumların daha az olduğu belirtildi.

Almanya'da, yaklaşık 21 milyon göçmen kökenlinin ve 4,7 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor.

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