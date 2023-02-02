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Arap Ortodoks Kilisesi Temsilciler Konseyinden Kudüs'teki tarihi kiliseye saldırıya kınama

İsrail ablukası altındaki Gazze'de bulunan Arap Ortodoks Kilisesi Temsilciler Konseyinden Elyas el-Celde, fanatik bir Yahudi'nin Doğu Kudüs'teki tarihi kiliseye saldırısını kınayarak olaydan İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Çağrı Koşak   | 02.02.2023
Arap Ortodoks Kilisesi Temsilciler Konseyinden Kudüs'teki tarihi kiliseye saldırıya kınama

Gazze

Konsey üyesi Celde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Kırbaçlama Kilisesi'ne yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Celde, "İsrail'de aşırılık yanlılarının iktidara gelmesi, aşırılık yanlılarının kutsallara saldırmalarına cesaret veren bir ortam sağladı." dedi.

Kutsallara yönelik saldırılar yoluyla "halkı terörize etmenin" hedeflendiğini belirten Celde, Filistinlilerin "göçe ve evlerini terk etmeye zorlandığını" vurguladı.

Celde, fanatik Yahudi'nin saldırısını, "İsrail hükümetinin Kudüs'ün asıl sakinleri olan Müslümanlar ve Hristiyanları yerinden etmeye yönelik sistematik politikası ve mesajı" olarak değerlendirdi.

Uluslararası topluma, "Filistinlileri ve Filistin'de bulunan İslam ve Hristiyanlığa ait kutsalları koruma" çağrısında bulunan Celde, İsrail'in de bu kutsallara yönelik ihlalleri ve suçları nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

Hamas'tan kınama

Hamas da yaptığı yazılı açıklamada, tarihi kiliseye yönelik saldırıyı "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Bu saldırı, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmek, kimliğini değiştirmek, şehirde kontrol sağlamak ve bölge halkını yerinden etmek için kutsal mekanlara, kiliselere ve tarihi mezarlıklara karşı işlediği sürekli ve sistematik suçların bir uzantısıdır." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Hristiyanlık için kutsal Çile Yolu'nun (Via Dolorasa) ikinci durağında bulunan Kırbaçlama Kilisesi bugün fanatik bir Yahudi'nin saldırısına uğramıştı.

Bir turist grubuyla kiliseye giren fanatik Yahudi, elindeki çekiçle Hazreti İsa heykeline saldırarak tarihi heykelin kırılmasına neden olmuştu.

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Eski Şehir'de bir kilisedeki heykeli tahrip eden ABD vatandaşı turistin" gözaltına alındığını duyurmuştu.

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