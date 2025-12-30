Arap Koalisyonu: Yemen'deki Mukalla Limanı'nda bazı silahları ve savaş araçlarını hedef aldık
Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te GGK'nın kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.
Maliki, "Koalisyon hava kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen'in Mukalla Limanı'nda iki gemiden boşaltılan silahlar ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.
Arap Koalisyonu Sözcüsü, söz konusu operasyonun Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Hadramevt ve Mehre illerinde sivillerin korunması için koalisyon güçlerinden gerekli tüm askeri tedbirlerin alınmasını talep etmesi üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.
Maliki, iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'ndan resmi izin alınmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğini kaydetti.
Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğu belirtilirken, özellikle güney sınırlarında maruz kaldığı herhangi bir tehdide karşı tüm önlemleri alacağı kaydedildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın BAE'ye Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptığı ifade edildi.
Yemen'in güneyi meselesinin çözümünde tek yolun diyalog olduğunu vurgulanan açıklamada, "BAE'nin, Yemen’in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar gerçekleştirmesi için GGK güçlerini sevk ettiği" belirtilerek bunun "üzüntüyle karşılandığı" ifade edildi.
Suudi Arabistan'ın, söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine, ayrıca Yemen ile bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "GGK dahil olmak üzere tüm Yemenli grupların katılımıyla Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüm çerçevesinde diyalog" vurgusu yapıldı.
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı: Devlet, kurumlarına yönelik isyanla kararlılıkla mücadele edecek
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, yaptığı açıklamada, "Yemenlilerin kanı kırmızı çizgidir; bu konuda ne taviz ne de müsamaha vardır. Vatandaşlarının hayatını korumak için cesaretle her türlü fedakarlığı yapan devlet, onların onurunu hiçe sayan ya da onları pervasız maceralara sürükleyenlere karşı eli kolu bağlı durmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) ülkenin Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden güçlerini çekme çağrısını yineleyen Alimi, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda, özellikle Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde sivillere yönelik ihlallerin sürmesi, Güney Geçiş Konseyi'nin gerilimi sona erdirmeyi reddetmesi ve Suudi Arabistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına olumlu karşılık verildiğine dair bize ulaşan sözlere rağmen güçlerinin iki vilayet dışındaki kamplarına dönmemesi karşısında, tüm anayasal yetkilerimizi kullanacağız."
Alimi ayrııca GGK'nin "askeri tırmanış ve silahlı kuvvetlerin mevzilerine saldırılar yoluyla devlet otoritesini zayıflatmaya ve ona başkaldırmaya çalıştığını; Hadramevt'teki kabilelere ve sivillere yönelik tekrarlanan saldırılar gerçekleştirdiğini ve Seyun Havalimanı'nı ticari uçuşlara kapattığını" kaydetti.
Yemen, BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal etti
Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu.
Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.
BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor.
Ayrıca Vatan Kalkanı Güçlerinin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi.
Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'de 90 gün süreyle OHAL ilan edildi
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi'nin yaptığı açıklamada, "Ülkenin tamamında, 30.12.2025'ten itibaren 90 gün süreyle ve yenilenebileceği kaydıyla OHAL ilan edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri güç ve birliklerin, Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile tam koordinasyon sağlayarak, çatışmaya girmeden derhal asli mevzilerine ve kamplarına dönmesi ve tüm noktaları meşru hükümete bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri"ne devretmesi gerektiği belirtildi.
Hadramevt ve Mehra valilerine, iki vilayetin işlerinin yürütülmesi ve kamplar devralınana kadar "Vatan Kalkanı Güçleri" ile işbirliği yapmaları konusunda tüm yetkilerin verildiği kaydedilen açıklamada, bu duyurudan itibaren 72 saat süreyle, Arap Koalisyonu tarafından resmi izin ve onay verilenler dışında, tüm limanlar ve geçiş noktaları için hava, deniz ve kara yasağı uygulanacağı bildirildi.
Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bu bildiriyi uygulamaya koymaları ve buna tam olarak uymaları gerektiği vurgulanan açıklamada, kararın, Anayasa, Körfez Girişimi ve uygulama mekanizması, Başkanlık Konseyi'nin oluşturulması ve yetkilerin devredilmesi kararı incelendikten sonra ve Anayasa uyarınca Alimi'ye tanınan yetkilere dayanılarak alındığı ifade edildi.
Açıklamada, kararın "tüm vatandaşların güvenliğini korumak, Yemen'in birliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığı yeniden teyit etmek ve 2014'ten beri devam eden meşruiyete karşı darbeyle mücadele etmek" amacıyla alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, kararın "Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Yemen'i bölmek amacıyla doğu vilayetlerine karşı askeri bir saldırı başlatma emri alan isyancıların öncülük ettiği iç karışıklıkla mücadeleyi" de amaçladığına işaret edildi.
