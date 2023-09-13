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Dünya

Arap aşiretlerinin ABD ile görüşmesi sonrası PKK/YPG Deyrizor'daki bazı köylerden çıktı

Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinde Arap aşiretlerinin ABD ile görüşmesi sonrası terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki bazı köylerden çekildi.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Arap aşiretlerinin ABD ile görüşmesi sonrası PKK/YPG Deyrizor'daki bazı köylerden çıktı

Deyrizor

Irak sınırına hakim Deyrizor ili, baskı altındaki Arap aşiretlerinin 27 Ağustos'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonların ardından yeni gelişmelere sahne oluyor.

Yaklaşık 2 hafta süren operasyonlarda Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 33 köyü terörden arındıran Arap aşiretleri, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturdu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmeler sonrası, terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da işgalinde tuttuğu bazı köyleri Arap aşiretlerine teslim etmeye başladı.

Kaynaklar, Arapların isteği doğrultusunda, Deyrizor kırsalında Arap aşiretlerinden oluşan yeni bir askeri meclisin kurulması için de çalışmaların başladığını aktardı.

Yeni kurulması planlanan askeri meclis, Arap aşiretlerinin bulunduğu bölgelerde asayişi sağlayacak ve bölgede idari hizmetleri yürütecek.

Öte yandan, Deyrizor'daki PKK/YPG unsurları da ilin doğusunda Hecin merkezinde sözde bir karargah ve Ömer petrol sahasında ABD unsurlarının yanında varlığını sürdürecek.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor.
Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü ABD yaptırımlarına rağmen kaçakçılar aracılığıyla Şam yönetimine satarak gelir sağlayan örgüt bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmet ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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