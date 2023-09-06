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Dünya

Deyrizor'daki Arap aşiretleri, bölgedeki güvenliği kendileri yapılandırmak istiyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG baskısına başkaldıran bölgenin en büyük aşireti Akidat'ın lideri İbrahim el-Hafıl, ABD yönetiminden devreye girmesini ve bölgedeki güvenlik yapılanmasında Arapların öne çıkmasını talep etti.

Ethem Emre Özcan  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Deyrizor'daki Arap aşiretleri, bölgedeki güvenliği kendileri yapılandırmak istiyor

Ankara

Bölgenin en büyük aşireti Akidat'tan yapılan yazılı açıklamada, Arap aşiretinin lideri İbrahim el-Hafıl'ın, bölgedeki diğer aşiretleri de temsilen, ABD yönetimine bir dizi isteklerini iletmek üzere "Daha Güvenli ABD için Vatandaşlar Harekatı"na (C4SSA) yetki verdiği belirtildi.

Bölgenin terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, ABD'li yetkililere iletilmek üzere 6 konu başlığı belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada bu kapsamda; "acil ateşkes, ölenlerin cesetleri ve yaralıların teslim edilmesi ile tıbbi yardımların girişine izin verilmesi, ateşkesin ihlal edilmemesi için ABD'nin garantör olarak bölgede varlık göstermesi, müzakerelerin doğrudan ABD ile yapılması, ABD güvenceleri ile lider Hafıl ve beraberindekilerinin korunması ve Deyrizor Askeri Meclisi'nin bölge halkınca yeniden yapılandırılması" yetki verilen konu başlıkları olarak sıralandı.

PKK/YPG baskısı ve işgalindeki bölgede güvenlik yapılanmasında Arapların ön plana çıkması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Deyrizor Askeri Meclisi'nin yeniden yapılandırması" konusu dikkati çekti.

Deyrizor'daki çatışmalar

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta çatışmalar başlamıştı.

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında sürüyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında bu kapsamda toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

Örgüt, Arap aşiretlerine karşı ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar kullanıyor.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor.

Bölge halkı ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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