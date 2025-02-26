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Dünya

Apple'ın hissedarları, şirkette "çeşitlilik programlarının" kaldırılmasına ilişkin teklifi reddetti

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın hissedarları, Başkan Donald Trump'ın "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programlarına karşı kararname imzalamasının ardından, şirketin bu programların kaldırılmasına ilişkin teklifini kabul etmedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Apple'ın hissedarları, şirkette "çeşitlilik programlarının" kaldırılmasına ilişkin teklifi reddetti

İstanbul

Apple, hissedarlarla yapılan bir toplantıda, düşünce kuruluşu Ulusal Kamu Politikaları Araştırma Merkezi tarafından DEI programlarının kaldırılmasına yönelik teklif sunulduğunu açıkladı.

Toplantıda yapılan oylamada, hissedarların yüzde 97'si DEI programlarının kaldırılmasına yönelik teklifi reddetti.

Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook da toplantıda, "yasal ortam değiştikçe" DEI programlarında bazı ayarlamalar yapmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

ABD'nin en büyük market zincirlerinden Costco'nun 23 Ocak'ta düzenlenen hissedarlar toplantısında da DEI programlarının kaldırılması teklifi yaklaşık yüzde 98 oyla reddedilmişti.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Öte yandan DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Trump 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

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