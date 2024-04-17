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Dünya

AP seçimlerinden sonra AB yönetiminin başı için Draghi'nin de adı geçiyor

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin adının, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasındaki dönemde Avrupa Birliği (AB) yönetiminin başı için geçtiği belirtildi.

Barış Seçkin  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
AP seçimlerinden sonra AB yönetiminin başı için Draghi'nin de adı geçiyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Roma

Avrupa'da yaklaşan AP seçimleri öncesinde, AB’de yeni dönemin nasıl şekilleneceğine yönelik tartışmalar sürüyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Draghi, son olarak dün Brüksel'de sosyal haklar konulu bir konferansta yaptığı konuşmayla dikkati çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB ekonomisinin ABD ve Çin ile nasıl rekabet edebileceğine dair bir rapor hazırlamasını istediği Draghi, dünkü konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugünün ve yarının dünyasına uygun bir AB'ye ihtiyacımız var. Hazırladığım raporda önerdiğim şey, radikal bir değişikliktir. İhtiyacımız olan şey bu. Siyasi uyumun, dünyanın geri kalanındaki değişimler tarafından tehdit edildiği gerçeğinin farkında olmalıyız. Rekabet gücümüzü yeniden tesis etmek, tek başımıza ya da birbirimizle rekabet ederek başarabileceğimiz bir şey değil. AB olarak daha önce hiç yapmadığımız şekilde hareket etmemiz gerekiyor."

Draghi'nin AB'nin geleceğine yönelik bu sözleri, İtalyan basınında geniş yer bulurken, La Stampa gazetesi, "Draghi sahaya iniyor" manşetini attı.

Gazetenin haberinde, "AB içinde, Draghi'yi işaret edenlerin cephesi genişliyor" yorumunu yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da Draghi ile alakalı olumlu bir yaklaşım gösterdiği ve bir soru üzerine "Draghi'yi beğeniyorum. Başarılı biri." şeklinde yanıt verdiği ifade edildi.

Gazetenin bir başka haberinde ise Draghi'nin AB Komisyonunun başına geçmek için şansının, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisini desteklemesine bağlı olduğu belirtildi.

76 yaşındaki Draghi dışında, eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile halihazırdaki ECB Başkanı Christine Lagarde’ın isminin de bir sonraki AB Komisyonu Başkanlığı için adaylardan olabileceği kaydedildi.

Mario Draghi, 2011-2019 yıllarında ECB Başkanlığı, 2021-2022 yıllarında da İtalya Başbakanlığı yapmıştı.

AB'nin siyasi geleceğinin şekilleneceği AP seçimleri, 6-9 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

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