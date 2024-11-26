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Dünya

AP Milletvekili Serra, Netanyahu hakkında tutuklama emrini uygulamayacak ülkeleri eleştirdi

İspanya'daki sol görüşlü Podemos partisinin AP Milletvekili İsabel Serra Sanchez, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini uygulamayacak ülkeleri eleştirdi.

Şenhan Bolelli  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
AP Milletvekili Serra, Netanyahu hakkında tutuklama emrini uygulamayacak ülkeleri eleştirdi

Madrid

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bugünkü oturumunda söz alan İsabel Serra, "Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçu ve insanlık suçuyla Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine uymak zorundadır." dedi.

UCM'nin kararı için "Bu tutuklama emri uluslararası hukukun barbarlığa karşı bir zaferidir. Bu, tüm dünyada Filistin'i desteklemek için gösteriler yapan vatandaşların zaferidir. Aynı zamanda Filistin halkının da zaferidir." diyen İspanyol AP Milletvekili, "Eğer Netanyahu bir yıldan fazla süredir etnik soykırım yapabiliyorsa, Filistin halkına soykırım yapabiliyorsa bu, AB diplomatik, siyasi ve finans desteğini de arkasına almasındandır." eleştirisinde bulundu.

AB'yi UCM'nin kararını uygulamaya çağıran İsabel Serra, şöyle devam etti:

"Avrupa kurumları bugün bunu uygulamak zorundadır. Roma anlaşmasını imzalayan üye ülkelere bu zorunlu kılınmalıdır. Almanya, İtalya ve Macaristan'ın bunu uygulamayacaklarını söylemeleri tahammül edilemez bir utançtır. Bunu uygulamamak uluslararası hukuku öldürmektir. Savaş suçlularının yanında olmayı bırakın ve bu kez insan haklarının tarafında durun."

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