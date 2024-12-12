AP heyeti, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet liderleriyle görüştü
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillilerinden oluşan bir heyet, Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve ülkedeki muhalefet liderleriyle bir araya geldi.
Tiflis
Tiflis'e gelen AP heyeti, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararına karşı başlayan gösterilere ilişkin temaslarda bulundu.
AP heyeti, Tiflis temasları kapsamında önce farklı muhalefet partilerinin temsilcileri ve Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani ile ayrı ayrı görüştü. Daha sonra, hükümetin AB'ye katılımla ilgili kararına karşı görüş bildiren Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir araya gelen heyet, Gürcistan'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Tiflis temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelen bir grup AP milletvekili, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecini desteklemek için gösteriler düzenleyen halka desteklerini dillendirirken, hükümete, parlamento seçimlerini yenileme çağrısı yaptı.
İktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin milletvekillilerinden Gia Volski ile İrakli Zarkua, hükümet kanadıyla görüşmeyen AP heyetine tepki gösterdi.
Hükümetten, AB ile müzakerelerin başlatılmasını durdurma kararı
Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı göstericiler sokaklara çıkmıştı.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.
Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.
Başbakan'ın kararına tepki gösteren binlerce kişi, aynı gece Tiflis'te sokağa çıkarak protestolara başlamıştı.
Gürcistan'ın kararına tepkiler
ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.
Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.
Hükümetin kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler ise devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.