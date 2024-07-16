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Dünya

AP Başkanı adayı Metsola'dan "birlik, Ukrayna'ya destek, Orta Doğu'da barış" vurgusu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı ve yeni dönem için yeniden başkan adayı olan Roberta Metsola, oylama öncesinde Genel Kurul'a hitabında birlik, beraberlik, Ukrayna'ya destek ve Orta Doğu'da barış mesajları verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
AP Başkanı adayı Metsola'dan "birlik, Ukrayna'ya destek, Orta Doğu'da barış" vurgusu

Brüksel

6-9 Haziran'da AB ülkelerinde yapılan seçimlerin ardından AP Genel Kurulu Strazburg'da toplandı. Bir dönem daha AP başkanlığı için yarışan Metsola, oylama öncesinde Genel Kurul'a hitap etti.

Metsola, "İnsanları somut olarak bir araya getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğim." dedi.

"Başladık ama henüz bitirmedik." ifadesini kullanan Metsola, parlamentonun yasamanın ve siyasi gücün merkezi olması, denetleme ve soruşturma yetkilerinin daha aktif kullanılması, gereksiz bürokrasinin kesilmesi için çalışacağını söyledi.

Metsola, AP'nin Ukrayna'ya verilen güçlü desteğin sesi olmaya devam edeceğini, "Orta Doğu'da sürdürülebilir barış, hak ve güvenlik eşitliğinin" savunulacağı bir platform olacağını aktardı.

AP'nin aynı zamanda AB'nin küresel rolünü kolaylaştıracak bir mecra olması için çalışacağı mesajını veren Metsola, "Sözlerimi, zor kararları almaktan asla çekinmeyeceğimi söyleyerek bitirmek istiyorum." diye konuştu.

AP başkanlığı için Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero olmak üzere iki aday bulunuyor.

Montero da Genel Kurul hitabında "AB'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortağı" olmaya devam etmemesi, Rusya'ya olduğu gibi İsrail'e de yaptırım uygulanması gerektiği mesajlarını vermişti.

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamanın sonucunda mutlak çoğunluğu elde eden aday 2,5 yıllığına AP'ye başkanlık yapacak.

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