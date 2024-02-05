AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında Belçika makamlarının siyasete alet olduğu iddiası
Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında şartlı tahliye edilen Francesco Giorgi, savcılığa Belçika makamlarının yürüttüğü soruşturmanın siyasi amaçlara hizmet ettiğine dair gizli polis kayıtlarından oluşan dosya sundu.
Brüksel
Belçika basınında yer alan bilgilere göre, geçen sene daha önce el konulan cep telefonunu teslim etmek için evine gelen üst düzey polis memuru Alvarez Rodriguez ile sohbetini telefonuyla kayda alan Giorgi, bugün dosyayı Belçika Federal Savcılığına iletti.
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Giorgi, tutukluluk hali bittikten sonra polislerin evini basarak, savunması için hazırladığı notlara el koyduğunu, bu nedenle Belçika makamlarının soruşturma yöntemleri karşısında şoke olduğunu anlattı.
Rodriguez de karşılığında, "Hangi ülke olursa olsun, hangi yargı olursa olsun bugün yargıya güvenmek için deli olmalısınız. Hakimler ve savcılar siyasi olarak atanmazlarsa ancak yargıya güvenebilirim, tamam mı? Yargıya güvenim yok çünkü onun ipleri politikacıların elinde." ifadelerini kullandı.
Rodriguez ayrıca yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan eski AP milletvekili parlamenteri Pier Antonio Panzeri'nin yalan beyanda bulunduğunu ve polisin bunu bildiğini söyledi.
Federal savcılıktan yapılan açıklamada da Giorgi tarafından sunulan ses kaydının dikkate alındığı, bunun gizli bir kayıt olduğu ifade edildi.
Panzeri'nin beyanlarına ilişkin olarak, "Federal Savcılık, soruşturmanın, diğer hususların yanı sıra pişman olan suçlunun ifadelerinin doğruluğunun ve bu ifadelerin kanun gereklerine uyup uymadığının kontrol edilmesinden oluştuğunu vurgulamak ister." denildi.
Belçika makamlarının soruşturma yöntemleriyle ilgili ise halihazırda bağımsız bir yasal organın araştırma yaptığını, bundan çıkacak sonuçların da dikkate alınacağı bildirildi.
Yolsuzluk soruşturması
Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.
AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca gözaltına alınmıştı.
Giorgi'nin ifadesinde, 2 AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. 2 Şubat 2023'te dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.
Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.
Son olarak 14 Nisan 2023'de Kaili olmak üzere tüm tutuklular şartlı tahliye edilmişti.
Öte yandan Belçika Federal Savcılığı tarafından yönetilen soruşturmanın çıkmaza girdiği eleştirileri yapılıyor.
Federal Savcı Frederic Van Leeuw'un basına yansıyan açıklamaları dikkati çekmişti. Van Leeuw, bu durumu, "Yabancı yargıçlar soruşturmaya dahil olmak istiyor. Federal savcı olduğum 10 yıl boyunca bunu hiç görmedim." sözleriyle ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.