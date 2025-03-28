Dolar
38.01
Euro
40.95
Altın
3,077.44
ETH/USDT
1,897.80
BTC/USDT
85,216.00
BIST 100
9,432.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Anket: Kanada'yı "yakın müttefik" olarak gören ABD'lilerin sayısı azalıyor

ABD Başkanı Trump'ın Kanada'ya uyguladığı tarifeler ve başkanın ülkeyi "51. eyalet" olarak ABD'ye dahil etme söylemlerinin ardından yapılan araştırma, Kanada'yı "yakın müttefik" olarak gören ABD'lilerin oranının önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Irmak Akcan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Anket: Kanada'yı "yakın müttefik" olarak gören ABD'lilerin sayısı azalıyor

Ankara

Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, ABD halkının 2023'te 10'da 6'sının Kanada'yı "yakın müttefik" olarak gördüğü ancak Trump'ın ikinci başkanlık döneminde katılımcıların yarısına yakınının aynı fikirde olduğu kaydedildi.

Ankette, Trump'ın ikinci başkanlık dönemine başlamadan önce Demokratların yaklaşık 10'da 7'sinin Kanada ve ABD'yi yakın müttefik olarak gördüğü saptanırken bu oranın Trump göreve başladıktan sonra yarıya düştüğü belirtildi.

Kanada ve ABD'yi yakın müttefik olarak gören Cumhuriyetçilerin oranının, mevcut başkanlık dönemi öncesinde yüzde 55 olduğu belirtilen ankette, bu oranın da yüzde 44'e düştüğü kaydedildi.

Ankete katılan her 10 ABD'liden 3'ü, Kanada'yı "dost ama yakın müttefik değil" şeklinde tanımlarken 10'da 2'si "dost değil ama düşman da değil" diye nitelendirdi.

ABD'liler Rusya veya Çin'i yakın bir müttefik olarak görmüyor

Katılımcıların yarısına yakını, İngiltere'yi ABD'nin yakın bir müttefiki olarak gördüğünü ifade ederken 10'da 3'ü Fransa ve Almanya için aynı değerlendirmede bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ABD için yakın bir müttefik olduğunu belirtenlerin oranı ise 10'da 4 olarak gözlemlendi.

Öte yandan, ankete katılan neredeyse hiçbir ABD'li, Rusya veya Çin'i yakın bir müttefik olarak görmediğini ifade ederken katılımcıların yaklaşık üçte biri Çin ve Rusya'nın ABD'nin düşmanı olduğunu savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangında zarar gören alanlar tespit edildi
Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama
Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
Haymana'daki trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

Trump, Smithsonian Enstitüsünün "uygunsuz ideoloji" içeren programlarını kaldıracak

Trump, Smithsonian Enstitüsünün "uygunsuz ideoloji" içeren programlarını kaldıracak

İtalya Başbakanı, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Avrupa konusundaki fikirlerine katılıyor

Anket: Kanada'yı "yakın müttefik" olarak gören ABD'lilerin sayısı azalıyor

ABD'de DOGE ekibi, işten çıkarılan federal çalışanların toplam iş gücünün yüzde 0,15'inden az olduğunu savundu

ABD'de DOGE ekibi, işten çıkarılan federal çalışanların toplam iş gücünün yüzde 0,15'inden az olduğunu savundu
ABD'li Senatör Sanders, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi

ABD'li Senatör Sanders, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi
ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenliği artırmak amacıyla görev gücü oluşturuldu

ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenliği artırmak amacıyla görev gücü oluşturuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet