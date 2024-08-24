Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,759.00
BTC/USDT
64,153.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Anket: İsraillilerin 75'i, Netanyahu'nun "Hizbullah'la savaşı çok kötü yönettiğini" düşünüyor

İsrail'de yapılan bir ankete katılanların yüzde 75'i, Binyamin Netanyahu hükümetinin, "Hizbullah ile yürütülen savaşı oldukça kötü yönettiğini" düşündüğünü ifade etti.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Anket: İsraillilerin 75'i, Netanyahu'nun "Hizbullah'la savaşı çok kötü yönettiğini" düşünüyor

Kudüs

İsrail Kanal 12 televizyonunun konuya ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 75'i, kuzeyde Hizbullah'a karşı yürütülen savaşta Netanyahu hükümetine "çok kötü" puan verdi.

Katılımcıların yüzde 18'i ise hükümetin, "savaşı, çok iyi" yönettiği görüşünde olduğunu paylaşırken, yüzde 7'lik kesim ise bu konuda bir fikirler beyan etmedi.

İsraillilerin yüzde 55'i ülkede erken seçimi istiyor

Katılımcıların yüzde 55'i aynı yoklamada, "Şimdi bir erken seçim yapılması gerektiğini" düşünürken, yüzde 36'lık kesim ise var olan hükümetin görevini sürdürmesi gerektiği görüşünde. Yüzde 9'luk katılımcının ise söz konusu soruyu cevapsız bıraktıkları kaydedildi.

Belirlenen seçim takvimine göre, İsrail'de erken seçime gidilmemesi durumunda, ülkede ilk parlamento seçimi Ekim 2026'da yapılacak.

Esir takası anlaşması

Kamuoyu yoklamasında esir takasına ilişkin sorulara verilen cevaplar arasında, İsraillilerin yüzde 59'luk kesimi Hamas ile yapılacak bir esir takasını onayladıklarını, yüzde 21'lik katılımcı ise şu anki şekliyle esir takası anlaşmasını onaylamadıklarını belirtti. Yüzde 20'lik katılımcı ise bu konuda bir fikre sahip olmadığını beyan etti.

Netanyahu'nun Gazze'deki esirler konusunda "siyasi kaygılara göre" hareket ettiğini düşünenlerin oranı, 59 oldu. Yüzde 37'lik katılımcı ise konuya "tarafsız" yaklaştığı görüşündeyken, yüzde 13'lük kesim bunu bilmediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var
Milli muharip uçak KAAN, Çin ordu gazetesinde geniş yer aldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
Bulgaristan’da “Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek” Konferansı düzenlendi

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var

Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var

Anket: İsraillilerin 75'i, Netanyahu'nun "Hizbullah'la savaşı çok kötü yönettiğini" düşünüyor

Tokyo'nun işlek noktalarından Şincuku'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsrail'in 323 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e çıktı

İsrail'in 323 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e çıktı
Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktı

Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktı
İsrail saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet