Dolar
27.15
Euro
28.90
Altın
1,926.22
ETH/USDT
1,596.20
BTC/USDT
26,684.00
BIST 100
8,087.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Anket: ABD'lilerin yarısı Hollywood'daki oyuncu ve senaristlerin grevini destekliyor

ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların yarısının iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle greve giden Hollywood'daki oyuncu ve senaristlerin eylemini desteklediğini ortaya koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Anket: ABD'lilerin yarısı Hollywood'daki oyuncu ve senaristlerin grevini destekliyor

Ankara

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile ortaklaşa yaptığı ankette, vatandaşların, oyuncu ve senaristlerin grevine dair bakış açısı değerlendirildi.

Anket, 7-11 Eylül tarihlerinde 1146 kişi ile yapıldı.

Katılımcıların yüzde 50'si greve sahip çıkarken, yüzde 40'ı olayla ilgilenmediğini ve yaklaşık yüzde 10'u ise grevi desteklemediğini belirtti.

Anket, greve desteği oy verilen siyasi parti bağlamında da ölçtü.

Demokratların yüzde 70'inin greve sempati duyduğunu kaydedilirken, Cumhuriyetçilerin ise yaklaşık yüzde 40'ı sempatisini açıkladı.

Ayrıca ankete katılanların yaklaşık yüzde 48'inin yapay zekanın senaristlerin yerini almasını desteklemediği görülürken, yüzde 10'luk bir kesim ise bu fikri onayladı.

Hollywood'da senaristler ve oyuncuların grevleri

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gidilmişti.

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) de yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra 2 grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçelievlerde durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı
Osmaniye'de astsubayı şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Depremlerde hasar alan Antakya Otobüs Terminali onarıldı
Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından yapılan 258 ateşkes ihlali tespit etti
Hava yollarında "pilot" sayısı arttı, "yabancı pilot" oranı düştü

Benzer haberler

Anket: ABD'lilerin yarısı Hollywood'daki oyuncu ve senaristlerin grevini destekliyor

Anket: ABD'lilerin yarısı Hollywood'daki oyuncu ve senaristlerin grevini destekliyor

Biden: Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna'ya teslim edilecek

Biden, Ukrayna için yeni askeri yardım paketi duyuracak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ABD'ye "Çin" tavsiyesi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ABD'ye "Çin" tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet