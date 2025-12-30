Dolar
42.95
Euro
50.65
Altın
4,355.39
ETH/USDT
2,934.00
BTC/USDT
87,292.00
BIST 100
11,150.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bekir Aydoğan  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

Ankara

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, dün uluslararası sularda vurulan teknenin "terör örgütü" olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülen paylaşımda, saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği aktarıldı.​​​​​​​

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin Venezuela'da bulunan bir liman bölgesini vurduğu yönündeki haberleri teyit etmişti.

Trump, "Venezuela'da teknelere uyuşturucu yüklenen bir liman bölgesini vurduk. Bu da büyük bir patlamaya neden oldu. Orada teknelere uyuşturucu yüklüyorlardı. Biz de hem tüm tekneleri hem de o bölgeyi vurduk. Artık o liman orada değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 18 şüpheli tutuklandı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü
Bolu'da Gerede-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı

Benzer haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu

Trump'tan Türkiye'nin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücüne katılımı konusunda değerlendirme

Trump, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıyan teknelerle ilişkili olduğu öne sürülen tesisin vurulduğunu belirtti

Trump, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıyan teknelerle ilişkili olduğu öne sürülen tesisin vurulduğunu belirtti
ABD, BM'ye sağladığı insani yardım finansmanını 2026'da 2 milyar dolara düşürüyor

ABD, BM'ye sağladığı insani yardım finansmanını 2026'da 2 milyar dolara düşürüyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet