Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çiçek saksılarına gizlenmiş 16 kilo 248 gram esrar ile 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Doğukan Vurgun, Cihan Demirci  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen tır risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına yönlendirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği "Bodri" ile arama yaptı.

Aramada çiçek saksılarına gizlenen yaklaşık 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ile 16 kilo 248 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

