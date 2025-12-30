Dolar
42.95
Euro
50.57
Altın
4,365.04
ETH/USDT
2,996.30
BTC/USDT
88,030.00
BIST 100
11,162.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da “Sarıyer-Kilyos Tüneli inşaatı İnceleme Programı”nda konuşuyor
logo
Gündem

21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 357 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye bu yıl 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldı
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası verildi

Benzer haberler

21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı

21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet