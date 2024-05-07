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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisinde yaklaşık 125 kişi gözaltına alındı

Hollanda'da Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi kampüsünde gösteri yapan öğrencilerin kampına polisin müdahale ettiği, yaklaşık 125 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Selman Aksünger  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisinde yaklaşık 125 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Polisin açıklamasında, Amsterdam Üniversitesi yönetiminin, öğrencilerin kampüste bulunmalarını istemediği ve bunun üzerine Hollanda Savcılığından alınan izinle eyleme müdahale edildiği belirtildi.

Yaklaşık 125 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, polisin eylemcilere müdahalesinden önce Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın güvenlik güçlerinin müdahalesinin olmaması ve öğrencilerle üniversite yönetimi arasında müzakere yürütülmesi için kampüse geldiği ifade edildi.

Polisin sert müdahalesi

Gözaltına alınan eylemcilerden Sam Wayland, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısı polisin bölgeye buldozerlerle geldiğini söyledi.

Wayland, "Eylem ilk olarak barışçıl olarak başladı. Herhangi bir sıkıntı yoktu ve 03.00'e kadar böyle devam etti. Daha sonra polis şiddeti başladı. Bazı eylemciler barikatların üzerinde olmasına rağmen polis barikatlara buldozerlerle müdahale etti. Bazı eylemciler polise havai fişek atınca polis de bunu şiddete başvurmak için kullandı." dedi.

Polisin, herhangi bir direniş göstermeyen barışçıl eylemcilere de sert müdahalede bulunduğunu ifade eden Wayland, kendisinin de cop kullanan bir polisin şiddetine maruz kaldığını anlattı.

Polis, sabah saatlerinde kampüste bulunmaya devam ederken Filistin destekçilerinin çadırları ve eşyaları toplatıldı, alan öğrenci giriş çıkışlarına kapatıldı.

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