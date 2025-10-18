Dolar
Dünya

Amman'da yetimler yararına düzenlenen kermeste Türk stantlarına yoğun ilgi

Ürdün’ün başkenti Amman’da yetimler yararına düzenlenen ve Türkiye’nin Amman Büyükelçiliğinin iki stantla katılım sağladığı kermeste Türk ürünleri büyük ilgi gördü.

Turgut Alp Boyraz  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Amman'da yetimler yararına düzenlenen kermeste Türk stantlarına yoğun ilgi Fotoğraf: Turgut Alp Boyraz/AA

Amman

Ürdün Mabarrat Um el-Huseyin Derneği tarafından düzenlenen 61’inci Uluslararası Diplomatik Yardım Pazarı, Amman El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlik gelirleri, 1958’de Kraliçe Zeyn eş-Şeref himayesinde kurulan derneğin yetim çocukların bakım ve eğitim projelerine aktarılacak.

Etkinliğe 40’tan fazla ülkenin diplomatik misyonu katılırken, Türkiye’nin Amman Büyükelçiliği biri yiyeceklerden, diğeri ise kıyafet ve takı gibi ürünlerden oluşan iki stantla yer aldı.

Büyükelçilik stantlarında Türk el işi ürünleri, doğal sabun ve kremler ile geleneksel Türk yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yiyecek standındaki ürünler kısa sürede tükendi.

Kermes, Ürdün halkı ve yabancı misyon temsilcilerinden yoğun ilgi görürken, Ürdün Prensesi Basma Binti Talal da Türk stantını ziyaret ederek Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve eşi Meral Caymazoğlu ile bir süre sohbet etti.

Konya Karatay Belediyesi’nin yanı sıra Kocaeli İHH, Hanzade Butik, Atölye Ka ve Lazika Çay gibi Türk kurum ve firmaları da organizasyona ücretsiz ürün desteği sağladı.

Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu’nun eşi Meral Caymazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır düzenlenen ancak son iki yıldır büyükelçiliğin katılmadığı etkinliğe bu yıl yeniden katkı sağladıklarını söyledi.

Caymazoğlu, Türk standına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Özellikle Türk giysileri ve yemekleri çok beğenildi. Arkadaşlarımız sarmadan kuru dolmaya, kısırdan tatlılara kadar birçok çeşit hazırladı. Yiyeceklerimiz çok erken saatlerde tükendi." dedi.

Bazı Ürdünlü ziyaretçilerin birkaç Türkçe kelime kullanabildiğini ve Türk kültürü ile ürünlerine büyük ilgi gösterdiklerini aktaran Caymazoğlu, kermes gelirlerinin yetim çocuklar için harcanacak olmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Ürdün’de yaşayan Türk kadınlar da kermesin hazırlanması ve stantların düzenlenmesinde gönüllü olarak görev aldı.

