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Dünya

Amerikan kamuoyunda Netanyahu'nun imajı tarihin en kötü seviyesine indi

ABD'de yapılan güncel bir anket, Amerikan kamuoyunun yarısından fazlasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "olumsuz" baktığını ve burada kendisine dair imajın tarihin en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Hakan Çopur  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Amerikan kamuoyunda Netanyahu'nun imajı tarihin en kötü seviyesine indi

Washington

Amerikan Gallup araştırma şirketinin yaptığı güncel bir anket, ABD'de hem İsrail'in Gazze'deki soykırımına hem de Netanyahu'ya olan desteğin kayda değer ölçüde düştüğünü gösterdi.

Ankete göre yetişkin Amerikalıların yüzde 52'si İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında "olumsuz" bir görüşe sahip olduğunu dile getirdi. Netanyahu ile ilgili olumlu görüşe sahip olanların oranı ise sadece yüzde 29 olarak tespit edildi.

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Gallup, bu oranın, Netanyahu'nun 1997'de firmanın anketlerine ilk kez dahil edildiğinden bu yana aldığı en "olumsuz" puan olduğunu belirtti.

Yeni ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları onaylamıyor. Buna mukabil, Amerikan kamuoyunda İsrail'in Gazze saldırılarına verilen desteğin oranının yüzde 32'ye düştüğü ve bu seviyenin 2023'ten bu yana ölçülen en düşük oran olduğu belirtildi.

Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e verilen desteğin oranı halen 3'te 2 seviyesinde seyrederken, bu oranın Demokratlar'da yüzde 8'e, bağımsızlarda da yüzde 25 seviyesine indi.

Gençlerin İsrail'e desteği sadece yüzde 10

Öte yandan anketin ortaya koyduğu önemli verilerden birine göre Amerikalı 35 yaşın altındaki katılımcılar arasında İsrail'e verilen desteğin oranının sadece yüzde 10 olduğu ortaya çıktı.

55 yaş ve üstü katılımcılarda ise İsrail'e desteğin oranının yüzde 50'lere çıkması dikkati çekti.

Gallup'un 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenli yaptığı anketlerin sonuncusu, 7-21 Temmuz'da gerçekleştirildi.



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