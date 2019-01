WASHINGTON

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasına atıfta bulunarak "Venezuela’daki ABD destekli darbe, (Venezuela halkının) karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil." ifadesini kullandı.

A US backed coup in Venezuela is not a solution to the dire issues they face. Trump's efforts to install a far right opposition will only incite violence and further destabilize the region. We must support Mexico, Uruguay & the Vatican's efforts to facilitate a peaceful dialogue.