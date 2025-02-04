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Beyaz Saray yakınlarında toplanan Amerikalılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD‘yi ziyaretini protesto ediyor
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Dünya

Amerikalı Müslümanlar ve barış yanlısı sivil toplum örgütlerinden Trump-Netanyahu görüşmesine tepki

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi kınayan Amerikalı Müslümanlar ve savaş karşıtı sivil toplum örgütleri, ABD'nin İsrail'e olan desteğine tepki gösterdi.

Hakan Çopur  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Amerikalı Müslümanlar ve barış yanlısı sivil toplum örgütlerinden Trump-Netanyahu görüşmesine tepki Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Aralarında Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Code Pink, Filistin'de Adalet İçin Amerikalılar Hareketi (AJP Action) ve ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) gibi ülkede öne çıkan birçok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı organizasyona katılan yüzlerce kişi, Beyaz Saray'ın karşısında gösteri düzenledi.

ABD'de faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum örgütü liderleri ile savaş karşıtı insan hakları savunucularının önderliğindeki göstericiler, Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Netanyahu'ya eleştirilerini ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine yönelik tepkilerini ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olduğunu ve aslında tutuklanması gerektiğini vurgulayan sivil toplum liderleri, Trump'a da "İsrail'in etkisi altında kalmama" çağrısında bulundu.

İsrail, Amerikan çıkarlarının önüne konulmamalı

USCMO Genel Sekreteri Oussama Jammal yaptığı konuşmada, "Başkan Trump, Amerika'yı yeniden büyük yapma taahhüdünde bulundu. Bu durumda Amerikan çıkarlarına öncelik vermesi ve İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından kendisine bazı şeylerin dikte edilmesine izin vermemesi gerekiyor. Amerikan halkı Başkan Trump'ın sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada barış vizyonunu hayata geçirmesini bekliyor." şeklinde konuştu.

Savaş karşıtı kadınların oluşturduğu Code Pink'in kurucularından Yahudi aktivist Medea Benjamin ise Netanyahu'nun ABD vergi mükelleflerinden daha fazla para ve silah istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Netanyahu Gazze'de ateşkesi uygulamak istemiyor. Ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarını istemiyor çünkü İsrail ordusunu Gazze'den çıkarmak istemiyor. ABD'yi İran'la bir savaşa sürüklemek istiyor ki bunu uzun yıllardır yapmaya çalışıyor. (Trump) Savaş çığırtkanlarının yolundan mı gidecek, yoksa aylardır Amerikalıların söylediklerine mi kulak verecek, bunu göreceğiz."

Netanyahu bir "savaş suçlusu"

CAIR Direktörü Nihad Awad ise, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamasından çok üzüntü duyduklarını ve bunu kabul etmediklerini vurguladı.

Awad "Başkan Trump, bugün bu savaş suçlusunu (Netanyahu) ağırlayarak, dünyaya 'eğer ABD'nin desteğine sahipseniz dokunulmazsınız, öldürebilir ve yok edebilirsiniz' mesajını vermektedir." dedi.

Trump'ın savaş suçlusu Netanyahu tarafından başka yerlere sürüklenmeyeceğini ve kandırılmayacağını umduklarını dile getiren Awad, "Trump'ın elinde bölgedeki insanların acılarına son vermek ve İsrailli liderleri sorumlu tutmak için altın bir fırsat var." şeklinde konuştu.

AJP Action ve Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP) Direktörü Osama Abu Irshaid ise Netanyahu'nun Washington'a barış aramak için değil, Gazze Şeridi'nde soykırımı sürdürmek ve Batı Şeria'da savaş suçlarını devam ettirmek için geldiğini söyledi.

Netanyahu'yu "aranan bir savaş suçlusu" olarak nitelendiren Irshaid, "Netanyahu, Orta Doğu'da bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemek istiyor." yorumunu yaptı.

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