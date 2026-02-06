Dolar
Dünya

Amazon'un net satış ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un net satışları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 213,4 milyar dolara, şirketin net karı da 21,2 milyar dolara ulaştı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Amazon'un net satış ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

New York

Amazon, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Amazon'un net satışları, geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 14 artarak 213,4 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, şirketin bu dönem için 211,3 milyar dolar net satış rakamı açıklayacağı yönündeydi. Şirketin net satışları, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 187,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Şirketin karında yüzde 6 artış

Amazon'un net karı da geçen yıl son çeyrekte yüzde 6 artarak 21,2 milyar dolara çıktı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde, 20 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin hisse başına karı 2025'in son çeyreğinde 1,95 dolar olarak hesaplandı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde hisse başına 1,86 dolar kar açıklamıştı.

Şirketin net satışları, 2025'te yüzde 12 artışla 717 milyar dolar olurken, net karı da aynı dönemde 77,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl yaklaşık 200 milyar dolar sermaye harcaması bekleniyor

Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde 173,5 milyar dolar ila 178,5 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

Şirketin üst yöneticisi (CEO) Andy Jassy de finansal sonuçlara dair değerlendirmesinde, "Mevcut ürünlerimize olan güçlü talep ve yapay zeka, çipler, robotik ve alçak yörünge uyduları gibi önemli fırsatlar dolayısıyla 2026'da Amazon genelinde yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörüyoruz, yatırımlardan uzun vadede güçlü bir getiri elde etmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

