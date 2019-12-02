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Dünya

Amazon, Auschwitz kampının imgelerini taşıyan ürünleri sitesinden kaldırdı

E-ticaret şirketi Amazon, Auschwitz toplama kampının imgelerini taşıyan "Noel süslerini" ve diğer ürünleri sitesinden kaldırdı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 02.12.2019
Amazon, Auschwitz kampının imgelerini taşıyan ürünleri sitesinden kaldırdı

Ankara

Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi, Amazon'a, Auschwitz şişe açacağı ve Birkenau "katliamı" bilgisayar faresi altlığı dahil Auschwitz-Birkenau toplama kampını konu alan ürünlerin siteden kaldırılması çağrısında bulundu.

Müze, Amazon'un sitesinde Auschwitz tasvirli Noel süslerinin satılmasının "uygunsuz, rahatsız edici ve saygısızca" olduğunu bildirdi.

Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesinin çağrısının ardından Twitter'da da durumu protesto eden çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Amazon, tepkilerin ardından ürünleri sitesinden kaldırırken "tüm satıcıların, satış kurallarına uyması gerektiği" açıklamasını yaptı.

İnternette satış yapan bir diğer e-ticaret sitesi Wish Shopping'den de benzer ürünleri sitesinden çıkarması istendi.

Nazi Almanyası 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'da Auschwitz-Birkenau toplama kampında büyük çoğunluğu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişiyi katletmişti. 

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