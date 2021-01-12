Amazigler yeni yıllarını 'efsanevi Kral Şişnak'a dair tartışmaların gölgesinde kutluyor
Cezayir'de Amazigler (Berberiler) bu yılbaşını efsanevi kral Şişnak'ın heykelinin yapılmasının yarattığı tartışmaların gölgesinde kutluyor.
Cezayir
Mısır'dan Fas'a uzanan Kuzey Afrika'nın çeşitli bölgelerinde özellikle kırsal kesimlerde yaşayan Berberiler, Amazig takvimine göre her yıl 12 Ocak'ı yılbaşı olarak kutluyor.
Cezayir'de bu kapsamda 10-13 Ocak tarihlerinde Berberilerin yaşadığı kentlerde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Ülkede bu kutlamalara "Ocak kutlamaları" adı veriliyor.
"Ocak kutlamalarının" tarihi hakkında ise çeşitli rivayetler bulunuyor. Bir kısım tarihçi bunun, tüm ülkenin tarihten bu yana toprak ve çiftçi bayramı olduğunu söylerken, diğer bir kısım ise bunun Berberi Kralı Şişnak'ın Mısır Firavunu 3. Ramses'i hezimete uğratmasının anısına yapıldığını belirtiyor.
Berberi Kralın heykeli tartışma yarattı
Cezayir'de yaşayan Amazigler bu sene yeni yıllarını, tarihte yaşadığı düşünülen Berberi Kral Şişnak'ın heykelinin Tizi Vuzu kentinde dikilmesinin yarattığı tartışmaların gölgesinde kutluyor.
Ocak kutlamaları münasebetiyle bu yıl Tizi Vuzu kentinde Amaziglerin M.Ö 950-929 yılları arasında yaşadığına ve yaşadığı dönemde Mısır Firavunu 3. Ramses'i hezimete uğrattığına inanılan Berberi Kralın heykeli yapıldı.
Heykelin, kutlamalarla eş zamanlı kentteki bir meydana dikilmesi sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Berberilerin, her yıl Kral'ın, Mısır firavununu yenmesini anmak için kutlamalar yaptığını söyleyenler ile bunun aksini savunarak, bunların efsaneden ibaret olduğunu ve Ocak kutlamalarının yalnızca çiftçi bayramı olduğunu düşünenler arasında ikiye bölündü.
Söz konusu kralın heykelinin dikilmesine ise hatalı tarih bilgilerine dayandığı için karşı çıkanlar olurken, yalnızca kültürel bir sembol olduğunu söyleyerek destekleyenler oldu.
"Bu tarihin Berberilere tahsis edilmesi yalnızca uydurmadır"
Cezayirli köşe yazarı Osman Sadi, yerel bir gazete olan Şuruk'ta yer alan makalesinde, Berberilerin, krallarının Mısır firavununu yendiği yönündeki düşüncesinin ve bu sözde günü 2015'ten bu yana 12 Ocak'ı yılbaşı ilan etmelerinin tarihi bir hata olduğunu belirtti.
Bunun aldatıcı bir efsane olduğunu ifade eden Sadi, "Ocak, Mağrib ülkelerinde toprak ve çiftçi bayramıdır. Tüm Araplar ve Berberiler bu bayramı kutlar. Bunu da kimse inkar edemez. Bu tarihin Berberilere ve krallarının Ramses'i yenmesine tahsis edilmesi yalnızca uydurmadır." ifadelerini kullandı.
Cezayirli aktivist Ammar bin Tubal da sosyal medya sitesi Facebook'taki hesabında Şişnak diye bir Berberi kralın yaşadığına dair herhangi bir güvenilir delil bulunmadığını, bu nedenle heykelinin dikilmesinin doğru olmadığını belirtti.
Birçok sosyal medya kullanıcısı ile aktivist ise "Şişnak" etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla heykelin yapılmasını memnuniyetle karşıladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.