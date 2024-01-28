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Dünya

Almanya'nın Hamburg kentinde aşırı sağ karşıtı gösteriye yaklaşık 50 bin kişi katıldı

Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya gelen yaklaşık 50 bin kişi, ırkçılığı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) protesto etti.

Cüneyt Karadağ  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Almanya'nın Hamburg kentinde aşırı sağ karşıtı gösteriye yaklaşık 50 bin kişi katıldı

Berlin

"Demokrasimiz ve çeşitlilik için, Hamburg AfD'ye karşı birlikte duruyor" sloganıyla düzenlenen gösteride, AfD aleyhine sloganlar atıldı ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılığa tepki gösterildi.

Fridays for Future hareketinin organize ettiği gösteride konuşan İran kökenli televizyon yapımcısı Michel Abdollahi, "Naziler gidene kadar sokaklarda olacağız. Vatanımı ikinci kez kaybetmek istemiyorum. Siz de kesinlikle istemiyorsunuz. Bırakın Naziler gitsin, biz burada kalalım." ifadesini kullandı.

İklim aktivisti Luisa Neubauer, burada yaptığı konuşmada, "Correctiv'in araştırmacı haberinin (aşırı sağcıların gizli toplantısı) buzdağının görünen kısmı olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bugün Hamburg, demokrasiye sahip olduğumuzu değil, demokrasiyi yaşadığımızı gösteriyor. Bu çok önemli, çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

AfD'nin yasaklanması isteniyor

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasını istiyor.

AfD'nin, gizli bir toplantıda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planlarının sızmasının ardından özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütleri, halkı aşırı sağa karşı gösterilere katılmaya çağırıyor.

Insa araştırma şirketinin 27 Aralık 2023'te yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 21, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4 ve Sol Parti yüzde 4 oranında destek görüyor.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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