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Dünya

Almanya'nın 5 eyaletinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya’da beş eyalette, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Bahattin Gönültaş   | 10.01.2023
Almanya'nın 5 eyaletinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırılıyor

Berlin

Eyalet sağlık bakanlıklarının açıklamalarına göre, Saksonya'da otobüslerde, trenlerde ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak’ta, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de 2 Şubat’ta kaldırılacak. Thüringen eyaletinde ise maske zorunluluğuna 3 Şubat’ta son verilecek.

Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında zorunlu maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılmıştı.

Eyalet sağlık bakanlıkları, Kovid-19 vakalarının azaltılıp sağlık sisteminde yoğunluk yaşanmasını önlemek için maske takma zorunluluğunu sürdürmüştü.

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