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Dünya

Almanya'daki seçimlerin galibi Merz, SPD ile koalisyon kurmak için görüşmeleri yoğunlaştıracak

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) başbakan adayı CDU Genel Başkanı Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümetinin kurulması için görüşmelerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Erbil Başay  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Almanya'daki seçimlerin galibi Merz, SPD ile koalisyon kurmak için görüşmeleri yoğunlaştıracak

Berlin

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, CSU Genel Başkanı Markus Söder ile Federal Meclis’te düzenlediği basın toplantısında hükümeti kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede gelecek dönemde yeni bir hükümetin kurulacağını belirten Merz, mecliste CDU/CSU ve SPD'nin başbakanı seçecek milletvekili sayısına sahip olduğuna işaret etti.

"Görüşmeler başladı." diyen Merz, görüşmelerin içeriğine ilişkin henüz çok erken olduğu için bir şey söylemeyeceğini kaydetti.

Merz, "Önümüzdeki günlerde bunu (görüşmeleri) yoğunlaştıracağımızı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlemesini isteyen Merz, "Konular aciliyet arz ediyor, ertelenemezler. Bu nedenle görüşmelere hızla başlamamızın önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Merz, ele alınması gereken konulardan birinin dış politika ve güvenlik politikası olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki durum her geçen gün dramatik bir şekilde değişiyor. Hareket kabiliyeti olan bir Alman hükümetine ihtiyacımız var." dedi.

Kurulacak hükümette başbakanlık görevini üstleneceği beklenen Merz, diğer konuların da göç ve ekonomi olduğunu ifade etti.

Hareket kabiliyetine sahip bir hükümet için SPD ile bir koalisyon protokolünün yapılması gerektiğini belirten Merz, "Ben hala Sosyal Demokratlarla iyi bir koalisyon protokolü yapabileceğimizi ve bunu makul bir süre içerisinde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan basın toplantısı öncesinde SPD’nin başbakan adayı olan Başbakan Olaf Scholz ile görüşen Merz, dün de SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ile konuşmuştu.

CDU lideri Merz, dün, nisan ortasına denk gelen Paskalya Yortusu'na kadar hükümeti kurmayı hedeflediğini ifade etmişti.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin galibi CDU olmuştu.

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