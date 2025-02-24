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Dünya

Almanya'da Yeşiller Partisinin başbakan adayı Habeck, parti yönetiminde görev almayacağını belirtti

Almanya'da koalisyon hükümetinin Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı ve dün yapılan seçimlerde Yeşiller Partisinin başbakan adayı Robert Habeck, yeni dönemde partisinin yönetim kademesinde görev almayacağını açıkladı.

Cüneyt Karadağ  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Almanya'da Yeşiller Partisinin başbakan adayı Habeck, parti yönetiminde görev almayacağını belirtti Fotoğraf: Ömer Sercan Karkuş/AA

Berlin

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Federal Basın Merkezinde seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Habeck, burada yaptığı açıklamada, "Yeşiller Partisinin yönetim kademesinde artık öncü bir rol talep etmeyeceğim ve bunun için çaba göstermeyeceğim." dedi.

Yeşiller Partisinin başbakan adayı, seçim sonuçlarının iyi olmadığını belirterek, seçim kampanyası sırasında pek çok şeyin değiştiğini savundu.

Almanya'daki tüm demokratik partiler için iyi bir gün değil

Dışişleri Bakanı Baerbock ise bugünün Almanya'daki tüm demokratik partiler için iyi bir gün olmadığını söyleyerek, "Bugün hepimizi çok ama çok uzun bir süre meşgul edecek bir gün çünkü demokratik partiler olarak hem Almanya hem de özellikle Avrupa için yeni ve büyük bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Almanya’nın Avrupa Birliği’ndeki en büyük demokrasi ve en güçlü ekonomi olduğunu vurgulayan Baerbock, hükümetin gerekli icraatları yapma konusunda bir gün ya da birkaç hafta tereddüt etmesi halinde, oluşacak boşluğun başkaları tarafından doldurulacağının altını çizdi.

Baerbock, son 3 yıl içinde ilk kez Avrupa devletleri ile ABD'nin farklı tutumlar içinde olduğunu vurguladı.

Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) birinci çıkmasına değinen Baerbock, "Erfurt, Leipzig ve Potsdam kentlerinde ve çevresindeki bazı bölgelerde aşırı sağcı bir partinin en güçlü parti olarak çıkmasını görmek beni gerçekten derinden etkiliyor." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı, yeni dönemde Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek konusunda hiçbir şeyin değişmeyeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

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