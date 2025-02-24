Almanya'daki seçimlerin galibi Merz, Sosyal Demokrat Parti ile hükümet kurmak istiyor
Almanya'da dünkü genel seçimlerden galip çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hükümeti kurmak istediklerini söyledi.
Berlin
Merz, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, CDU parti yönetiminde seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, "olağanüstü" bir seçim sonucu elde eden CDU/CSU'nun bir önceki seçimlere göre 3 milyon oy daha fazla aldığını ifade etti.
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Hükümeti kurma görevinin CDU/CSU'da olduğunu vurgulayan Merz, meclisteki sandalye dağılımına bakıldığında CDU/CSU ve SPD'nin toplamda 328 milletvekili sayısıyla koalisyon hükümetini kurabileceğine işaret etti.
"Biz de tam da bunu istiyoruz." diyen Merz, gelecek günlerde bu konuda görüşmeler yapacaklarını kaydetti.
CDU lideri Merz, nisan ortasına denk gelen Paskalya Yortusu'na kadar hükümeti kurmayı hedeflediğini belirterek, "Sosyal Demokratlarla yapıcı, iyi ve hızlı görüşmeler yapmaya kararlıyım." şeklinde konuştu.
Almanya'nın hareket kabiliyeti olan bir hükümete ihtiyaç duyduğunu ifade eden Merz, mevcut durumun mümkün olduğunca hızlı şekilde sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.
Merz, bu görüşmeler için de hazırlıklar yapıldığını aktararak, bugün SPD eş başkanlarıyla görüşeceğini, daha sonra da bir geçiş dönemini hazırlamak için Başbakan Olaf Scholz ile konuşacağını anlattı.
Bu geçiş döneminin birkaç hafta süreceğini belirten Merz, görüşmelerde öncelikle Seçim Yasası'nı, dış ve güvenlik politikası ile göç ve ekonomi konularını ele alacaklarını kaydetti.
CDU/CSU'nun savunduğu göç politikasının sertleştirilmesini SPD'nin kabul edeceğini düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya Merz, bu konuda umutlu olduğunu ifade ederek, SPD'nin yönetimde bulunduğu Brandenburg eyaletinde yapılan koalisyon sözleşmesinde sınırların kontrol edilmesinin ve sığınmacıların sınırlardan geri çevrilmesinin yer aldığını belirtti.
Merz, "Ancak bir kez daha açık şekilde ifade etmek istiyorum. Hiçbirimiz sınırları kapatmaktan bahsetmiyoruz. Seçim kampanyası sırasında iddia edilmesine rağmen, hiçbirimiz sınırları kapatmak istemiyor. Ancak ülkenin sınırlarını daha iyi korumamız gerekiyor." dedi.
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranının seçimlerde iki kat yükseldiğine işaret eden Merz, "Bu gerçekten de Almanya'da merkezde yer alan demokratik siyasi partilere ortak çözümler bulmaları için son uyarı sinyalidir." ifadesini kullandı.
Merz, herkesin başbakanı olarak ülkeyi krizlerden çıkarmak ve Alman halkının demokratik partilere güveninin yeniden tesis edilmesini sağlamak istediğini söyleyerek, "Bu Federal Meclis'in 21. Yasama döneminde, bunu başarabilmemiz için son fırsatımız olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya-ABD ilişkileri
Seçim gecesi ABD'yi eleştirdiği sözlerinin hatırlatılması üzerine de Merz, "ABD'den aldığımız tüm sinyaller, (ABD'nin) Avrupa'ya olan ilginin açıkça azaldığını ve Avrupa'da angaje olma isteğinin de azaldığını gösteriyor. Amerikalıları, iyi transatlantik ilişkilere sahip olmaya devam etmenin karşılıklı çıkarımıza olduğuna ikna edebileceğimizi umuyorum." dedi.
Merz, en kötü senaryoların üstesinden gelinmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Amerika'da sadece 'Önce Amerika' değil, 'Yalnız Amerika' sloganını da benimseyenler hakim olursa, bu zor olacaktır. Ama yine de transatlantik ilişkinin sürdürülmesini ümit ediyorum." şeklinde konuştu.
Almanya'da kurulacak yeni hükümette başbakan olması beklenen Merz, transatlantik ilişkinin yok edilmesi durumunda, bunun sadece Avrupa'nın değil Amerika'nın da zararına olacağı uyarasında bulundu.
Merz, Avrupa'da birlik içinde olmanın da önemli olduğunu dile getirerek, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve tüm konularda mutabık kaldıklarını aktardı.
Ele alınan tüm konularda Avrupa'nın ortak tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Merz, gümrük vergileri konusunda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine farklı davranılması imkanının bulunmadığını kaydetti.
Merz, NATO konusunda da umutlu olduğunu belirterek, "NATO’da transatlantik ilişkiyi sürdürme şansımız olduğunu umuyorum ve varsayıyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.