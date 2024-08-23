Dolar
34.00
Euro
37.84
Altın
2,493.36
ETH/USDT
2,670.10
BTC/USDT
61,025.00
BIST 100
9,916.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'daki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı

NATO, "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesini yükseltti.

Irmak Akcan  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Almanya'daki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı

Ankara

NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava üssündeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Beykoz’da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
DEAŞ'a yönelik "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı
İstanbul'da nem etkili oluyor
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Almanya'daki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı

Almanya'daki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı

Almanya'da aşırı sağcılar bu yılın ilk yarısında 9 bin 802 suç işledi

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın Kursk'a yönelik operasyonu gizlice hazırladığını bildirdi

Manuel Neuer, Almanya Milli Futbol Takımı kariyerini sonlandırdı

Manuel Neuer, Almanya Milli Futbol Takımı kariyerini sonlandırdı
Borussia Dortmund taraftarları, silah üreticisi şirketle anlaşmayı protesto edecek

Borussia Dortmund taraftarları, silah üreticisi şirketle anlaşmayı protesto edecek
Belarus: NATO birlikleri Ukrayna'ya girerse, Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak

Belarus: NATO birlikleri Ukrayna'ya girerse, Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet