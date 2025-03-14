Dolar
36.69
Euro
39.85
Altın
2,987.23
ETH/USDT
1,881.00
BTC/USDT
81,283.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı

Almanya'da, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı.

Cüneyt Karadağ  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı

Berlin

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile SPD'den heyetler, Berlin'de bir araya geldi.

Her biri 16 üyeden oluşan çalışma gruplarının, koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere 24 Mart'a kadar süreleri bulunuyor.

Partiler arasında göç, bütçe, vergi ve savunma konularında da zorlu müzakereler bekleniyor.

CDU/CSU ve SPD liderlerinin, çalışma gruplarının üyelerine, müzakereler sırasında dışarı sızma olmaması için bazı katı kurallar getirdiği öğrenildi.

Çalışma gruplarının hazırladığı sonuç raporları, parti liderlerine sunulacak.

Koalisyon sözleşmesi hazırlanması durumunda, bunun, üç partinin ilgili komisyonları tarafından onaylanması gerekecek. SPD ayrıca üyelerine de sözleşmeyi onaylatmak istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum
Ankara'da "Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Dostluk İftar Sofrası" düzenlendi
Türk Kızılaydan öğrencilere "Anne Eli İftarı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı

Zelenskiy, ramazanda barış için güçlü diplomatik adımlar atma imkanının olabileceğini belirtti

İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

İtalya ile Rusya arasında diplomatik gerilim sürüyor

İtalya ile Rusya arasında diplomatik gerilim sürüyor
İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısı 676'ya yükseldi

İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısı 676'ya yükseldi
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Suriye'de aydınlık bir gelecek için "beraberlik" vurgusu

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Suriye'de aydınlık bir gelecek için "beraberlik" vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet