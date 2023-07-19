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Dünya

Almanya'da Yargıtay, 15 Temmuz sonrası Köln'de çalışmak isteyen avukatların itirazını reddetti

Almanya'da Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Almanya'ya kaçan karı koca avukatların, Türk hukukuna göre Almanya'da avukatlık yapamayacaklarına hükmetti.

Ekip  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Almanya'da Yargıtay, 15 Temmuz sonrası Köln'de çalışmak isteyen avukatların itirazını reddetti

Berlin

Federal Yargıtay tarafından dün açıklanan karara göre, darbe girişiminden sonra Türkiye'de avukatlık ruhsatlarını kaybeden avukatların, Almanya'da Türk hukukuna göre çalışmak için gerekli olan belgeleri sunamadıkları için Köln Barosunun talebi reddettiği hatırlatıldı.

Davacı avukatların Köln Barosunun onay vermemesi üzerine konuyu önce eyalet mahkemesine, oradan sonuç alamayınca Yargıtaya taşıdıkları belirtildi.

Yargıtay, davacı avukatların talebine verilen önceki mahkeme kararının, Almanya'daki avukatlık mesleği düzenlemelerine uygun olduğuna ve anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

FETÖ yapılanmasını terör örgütü olarak kabul etmeyen Almanya mahkemesinin kararında, avukatlar için "Gülen Ağı mensubu" oldukları ifadeleri yer aldı.

Kararda avukatların darbe girişimi sonrası Almanya'ya iltica talebinde bulundukları ancak bunun da reddedildiği, bunun yerine sığınmacılara verilen "korunma hakkı" aldıkları vurgulandı.

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