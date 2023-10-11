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Dünya

Almanya'da yapılan seçimlerde eyalet parlamentosuna 5 Türk kökenli üye seçildi

Almanya'da Bavyera ve Hessen'de pazar günü yapılan seçimlerde eyalet parlamentosuna 5 Türk kökenli üye seçildi.

Cüneyt Karadağ  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Almanya'da yapılan seçimlerde eyalet parlamentosuna 5 Türk kökenli üye seçildi

Berlin

Açıklanan geçici sonuçlara göre, Hessen eyaletinde Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Turgut Yüksel, Hür Demokrat Partiden (FDP) Yankı Pürsün, Bavyera'da ise Yeşiller'den Cemal Bozoğlu ve Gülseren Demirel ile SPD'den Arif Taşdelen eyalet parlamentosu üyesi olmaya hak kazandı.

Hessen eyaletindeki sonuçlara göre seçimleri Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi yüzde 34,6 oy oranıyla ilk sırada tamamladı. CDU böylece Hessen'de 2018'deki seçimlere göre oyunu 7,6 puan artırdı.

Bavyera eyaletinde ise CSU oyların yüzde 37'sini alarak birinci parti oldu.

Hessen ve Bavyera eyaletinde en büyük sıçramayı ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yaptı. AfD Bavyera'da bir önceki seçime göre oyunu 4,4 puan artırarak yüzde 14,6 ile üçüncü en çok oy alan parti oldu. AfD Hessen'de ise bir önceki seçime göre oyunu 5,3 puan artırarak, yüzde 18,4 ile ikinci en çok oy alan parti oldu.

Bavyera eyaletindeki seçimlerde CSU yüzde 37, SPD yüzde 8,4, Yeşiller yüzde 14,4, AfD yüzde 14,6, FW ise yüzde 15,8, Hessen eyaletinde ise CDU yüzde 34,6, SPD yüzde 15,1, Yeşiller yüzde 14,8, AfD yüzde 18,4, Hür Demokrat Parti yüzde 5 oy aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu SPD ise 5 yıl önce yapılan seçimlere göre Hessen'de 3,8, Bavyera'da ise 1,2 puan kaybetti.

Sol parti ise iki eyalette de Meclise girmeyi başaramadı.


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