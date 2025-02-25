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Dünya

Almanya'da Türklerin kurduğu amatör spor kulübünün tabelasına ırkçı ifadeler yazıldı

Almanya'nın Dortmund kentinde Türklerin kurduğu Eving Selimiye Spor kulübünün giriş tabelasının, arkasına kan rengini anımsatan kırmızı boyayla ırkçı ifadeler yazılarak bina girişine bırakıldığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Almanya'da Türklerin kurduğu amatör spor kulübünün tabelasına ırkçı ifadeler yazıldı

Köln

Dortmund Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Emre Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Eving Selimiye Spor kulübüne yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Almanya amatör ligi Bezirksliga'da mücadele eden kulübün giriş tabelasının parçalandığı, tabelanın arkasına kan rengini anımsatan kırmızı boyayla ırkçı ifadeler yazılarak bina girişine bırakıldığını aktaran Güleç, "Özellikle rahatsız edici olan, yazının kan kırmızısı renginde yazılmış olması ve sadece 'Türke' kelimesinin değil, aynı zamanda Neo-Nazi çevrelerinde ırkçı ve Nasyonal Sosyalist ideolojilerin sembolü olarak kullanılan aşırı sağcı sayı kodu '1488'in de görülmesidir." ifadelerini kullandı.

Güleç, kulübün çok sayıda göçmen kökenli oyuncuya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırı sadece kulübümüze değil Dortmund'da yaşayan tüm göçmen kökenlilere bir göz dağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçılığın, nefretin ve aşırı sağcı ideolojilerin Dortmund'da yeri olmadığına işaret eden Güleç, yetkili makamlar tarafından hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve şehirdeki aşırı sağcı yapılara karşı tutarlı tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Güleç, Dortmund'un çeşitlilik, hoşgörü ve saygılı şekilde bir arada yaşamayı temsil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşları uyanık olmaya ve her türlü ırkçılık ve nefret söylemine karşı birlikte durmaya çağırıyorum. Eving Selimiye Spor ve olaydan etkilenen herkesle dayanışma içinde olmak, şimdi her zamankinden daha önemli. Futbol ve bir bütün olarak spor, ayrıştırıcı değil köprü kurucu olmalıdır. Bu olay her türlü ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşı birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir."


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