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Dünya

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon anlaşmasını onayladı

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, koalisyon anlaşmasını onaylayarak yeni hükümetin yolunu açtı.

Cüneyt Karadağ  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon anlaşmasını onayladı

Berlin

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, düzenlediği basın toplantısında, koalisyon anlaşması için yapılan oylamaya 358 bin SPD üyesinin 200 bininin katıldığını aktardı.

Oylamaya katılan SPD üyelerinin yüzde 84,6'sının koalisyon anlaşmasına onay verdiğini kaydeden Miersch, sonucun sevindirici olduğunu belirterek üyelere teşekkür etti.

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SPD'nin onayının ardından parti liderlerinin gelecek pazartesi başkent Berlin'de koalisyon anlaşmasını imzalaması planlanıyor.

CDU/CSU partileri, anlaşmaya geçen hafta onay vermişlerdi.

Parlamento daha sonra 6 Mayıs'ta toplanarak Olaf Scholz'un yerine Friedrich Merz'i başbakan olarak seçecek.

Yeni kurulacak hükümette maliye, savunma, çalışma, adalet, kalkınma, çevre ve konut bakanlıkları, SPD'de olacak.

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