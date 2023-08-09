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Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Alman tutuklandı

Almanya'da Rus istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Thomas H'nin tutuklandığı bildirildi.

Erbil Başay  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Alman tutuklandı

Berlin

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Thomas H'nin Koblenz kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlının iş yerinde ve evinde aramalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, Thomas H'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Thomas H'nin, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teolojileri Dairesinde çalıştığı belirtilen açıklamada, zanlının, mayıstan sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne başvurarak işbirliği teklif ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu çerçevede zanlının, Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Thomas H'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.



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