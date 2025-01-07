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Dünya

Almanya'da polis operasyonlarında geçen yıl 22 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da 2024 yılında güvenlik güçleri tarafından ülke çapında yürütülen operasyonlar sırasında 22 kişinin polis kurşunuyla yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Almanya'da polis operasyonlarında geçen yıl 22 kişi hayatını kaybetti

Köln

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) polis raporlarından edindiği bilgilere göre, geçen yıl yapılan operasyonlarda polisin ateşli silah kullanması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Bu sayının son 25 yılda operasyonlar sırasında yaşanan en yüksek ölüm oranı olduğu belirtildi.

Vakaların çoğunluğunu polis memurlarının psikolojik sorunlar yaşayan şüphelilere yönelik müdahalelerin oluşturduğu, genelde polis kurşunu sonucu ölenlerin elinde bıçak bulunduğu ifade edildi.

Resmi verilere göre, 1999 yılında 19, 2021'de 8, 2022'de 11, 2023 yılında ise 10 kişi polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

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