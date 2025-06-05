Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde adını finale yazdırdı
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.
İstanbul
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Almanya ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Florian Wirtz'in golüyle skoru 1-0 yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Konuk ekip, 63. dakikada Francisco Conceiçao ile eşitliği yakalarken, 68. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-1 öne geçti.
Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen Portekiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa yarın karşı karşıya gelecek.
UEFA Uluslar Ligi finali ise 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.