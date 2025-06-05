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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde adını finale yazdırdı

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Süha Gür  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde adını finale yazdırdı

İstanbul

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Almanya ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Florian Wirtz'in golüyle skoru 1-0 yaptı.

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Konuk ekip, 63. dakikada Francisco Conceiçao ile eşitliği yakalarken, 68. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen Portekiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa yarın karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi finali ise 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

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