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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde ikinci maçına yarın çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

Erkan Tiryaki  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde ikinci maçına yarın çıkacak

Ankara

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynayacak.

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İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

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