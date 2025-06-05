A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde ikinci maçına yarın çıkacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.
Ankara
VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynayacak.
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İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.