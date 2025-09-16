A Milli Kadın Voleybol Takımı, çiçeklerle karşılandı
Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da çiçeklerle karşılandı.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasına gelen milli takım sporcuları için karşılama töreni düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karşılaşmada meşale yakan vatandaşlar, milli sporculara yoğun ilgi gösterdi. Çiçekle karşılanan milli takım oyuncuları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.