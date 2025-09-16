Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti
logo
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çiçeklerle karşılandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da çiçeklerle karşılandı.

Çağlanur Tuncel  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çiçeklerle karşılandı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasına gelen milli takım sporcuları için karşılama töreni düzenlendi.

Karşılaşmada meşale yakan vatandaşlar, milli sporculara yoğun ilgi gösterdi. Çiçekle karşılanan milli takım oyuncuları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

