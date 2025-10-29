Dolar
41.95
Euro
48.71
Altın
3,935.45
ETH/USDT
3,940.40
BTC/USDT
111,280.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. DRON - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türkiye'nin 3. kez ev sahipliği yapacağı 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda maç programı belli oldu.

Fatih Çakmak  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup etabı fikstürü açıklandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şampiyonada A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Türkiye, 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin maç programı şöyle:

21 Ağustos:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos:

19.00 Slovenya-Türkiye

24 Ağustos:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos:

19.00 Almanya-Türkiye

28 Ağustos:

19.00 Türkiye-Polonya

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür
ABD'li Temsilciler Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü
Katar'daki sembol binalar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla ışıklandırıldı

Benzer haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu

A Milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı

Efeler Ligi'nde 56. sezon başlıyor

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı
Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet