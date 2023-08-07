Dolar
27.01
Euro
29.72
Altın
1,936.37
ETH/USDT
1,822.80
BTC/USDT
29,110.00
BIST 100
7,470.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da önemli olmayan durumlarda çocuklarını acil servise götürenlerden ücret alınması önerisi

Almanya Çocuk Doktorları Meslek Birliği Başkanı Thomas Fischbach, çocuklarını önemli olmayan durumlarda acil servise götüren velilerden katkı payı alınmasını önerdi.

Erbil Başay  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Almanya'da önemli olmayan durumlarda çocuklarını acil servise götürenlerden ücret alınması önerisi

Berlin

Fischbach, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, acil servislerin gerçek acil durumlara odaklanması gerektiğini belirtti.

Kıt olan kaynakların acil müdahale gerektirmeyen vakalar için sürekli kullanıldığını ifade eden Fischbach, hafta içinde vakit bulamayan ve hafta sonunda gereksiz yere çocuklarını acil servise götüren ebeveynleri eleştirdi.

Bu durumlarda velilerden katkı payı alınmasının mantıklı olacağını savunan Fischbach, gerçek acil durumlarda bu katkı payının geri ödenebileceğini kaydetti.

Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass ise yaptığı yazılı açıklamayla öneriye tepki göstererek, acil servislerinin kullanılmasının önünde finansal engeller getiren yeni önerilere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

Gass, bunun yerine gerçek acil durumlar ile hafif hastalıkları ayırt etmek için işleyen bir hasta danışmanlığına ve yönlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kira Anna Nübel de Berlin'deki basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Nübel, kamuoyunda yapılan bu tür açıklamaları bakanlık olarak genellikle yorumlamadıklarını ancak "hükümet komisyonunun" acil bakım reformu konusunda bir tasarı hazırlandığını, burada böyle bir ücretin ödenmesinin yer almadığını kaydetti.

Uzmanlardan oluşan "hükümet komisyonu" şubatta sunduğu tasarıda telefonda ilk tıbbi değerlendirmeyi yapacak ve acil servisleri rahatlatmayı sağlayacak yönlendirme merkezlerinin oluşturulması önerisini getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Firari FETÖ hükümlüsü eski İZKA Genel Sekreteri Can, Manisa'da yakalandı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
İstanbul semalarında görülen parlak ışık "gök taşı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Benzer haberler

Almanya'da önemli olmayan durumlarda çocuklarını acil servise götürenlerden ücret alınması önerisi

Almanya'da önemli olmayan durumlarda çocuklarını acil servise götürenlerden ücret alınması önerisi

Türk kadın akrobasi pilotu ay yıldızlı bayrağı Almanya'da dalgalandıracak

Çin, 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımına sınırlama getirecek

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Antalya'ya 7 ayda en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi

Antalya'ya 7 ayda en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi
Varşova Ayaklanması'nın 79'uncu yılı kutlanıyor

Varşova Ayaklanması'nın 79'uncu yılı kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet