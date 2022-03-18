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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Almanya'da Kovid-19 önlemleri 20 Mart Pazar gününden itibaren kısmen gevşetilecek.

Cüneyt Karadağ   | 18.03.2022
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Berlin

Federal Meclis'te kabul edilen Enfeksiyon Koruma Yasası'ndaki değişiklikle ülke çapındaki kısıtlamaların bazıları kaldırıldı.

"Temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bunların dışındaki yerlerde kaldırılacak.

Ayrıca riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde Kovid-19 test zorunluluğu devam edecek. Bunların dışında test istenmeyecek.

Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin "salgında riskli durumun yaşandığı yönünde" bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.

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